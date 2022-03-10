Rusya'dan, Ukrayna'da bir doğumhanenin bombalandığı iddialarına açıklama

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların durması ve kalıcı barış için çaba sarf etmeyi sürdüren Türkiye, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı ilk kez burada bir araya getirdi.Rus dışişleri Mariupol’de hastane bombalandığı iddiaları da yalanlandı.

Türkiye'nin yoğun diplomatik çabalarının sonuç vermesiyle düzenlenecek toplantı ile öncelikle çatışmaların durması ve iki ülke arasında kalıcı ateşkesin sağlanması amaçlanıyor.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy OHAL sırasında tüm vatandaşların silah kullanmasına izin veren yasayı imzaladı. Pentagon ABD'nin şu anda Ukrayna'ya savaş uçağı takviyesi yapılmasını desteklemediğini açıkladı. Avrupa Birliği (AB), Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımları genişleterek 9 şirketin yöneticilerini ‘kara listeye’ dahil etti.