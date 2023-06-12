Rusya'dan Türkiye'ye hemen bilet aldılar, akın ettiler: Türkiye'nin en uzun turu 57 gün!

Rus turistlerin 2023 yazı için hangi ülkede ortalama kaç günlük tur satın aldığı belli oldu.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Rus turistlerin 2023 yazında ülkelere göre ortalama kaç günlük tur satın aldığına dair verileri açıkladı.

Türkiye'de ortalama 10-11 gece kalacaklar

Tur operatörlerinden toplanan rakamlara göre Rus turistler bu yaz en uzun turları Tayland, Endonezya, Sri Lanka ve Küba için tercih etti. Bu 4 ülke için Ruslar ortalama 12 gecelik turları tercih etti. 10-11 gecelik Türkiye turlarına ilgi yoğun olurken, Ruslar Mısır, Maldivler ve BAE için 10 günlük turları tercih etti.

En uzun tur Türkiye'ye, 57 gün!

turizmajansi: ATOR Rusların bu yaz için tur operatörlerinden satın aldıkları en uzun süreli turları da açıkladı. Buna göre bu yaz için satın alınan en uzun süreli turlar şöyle:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye - 57 gece

Kıbrıs - 45 gece

Tayland - 40 gece

Mısır - 30 gece

Endonezya - 26 gece

Maldivler - 26 gece

BAE - 21 gece

Kazakistan - 21 gece

Sri Lanka - 20 gece.