Rusya'dan Türkiye çıkışı! En doğru zamanı açıkladılar

Türkiye, Rus turistlerin en çok tercih ettiği destinasyon olmayı sürdürüyor. Rusya Tur Operatörüleri Birliği (ATOR), Türkiye’de yüksek sezonun ne zaman başladığı, aylara göre hava durumu, hangi bölgelerin hangi dönemlerde öne çıktığı ve seyahati daha ekonomik hâle getirmenin yolları gibi konuları derledi.

Bültenden dikkat çeken başlıklar şu şekilde:

“İlkbahar, Türkiye’yi keşfetmek için en ideal dönemlerden biri. Mart sonundan mayıs ayına kadar hava ne bunaltıcı ne de serin; turist yoğunluğu düşük, konaklama fiyatları ise yaz aylarına kıyasla daha makul. İstanbul, Kapadokya ve Ege kentleri bu mevsimde rahat gezi imkânı sunuyor. Antalya kıyılarında ise mayıs ayının sonuna doğru deniz suyu 22 dereceye ulaşıyor ve plaj sezonu açılıyor.

Yaz ayları, hem turistik hareketliliğin hem de sıcaklıkların zirve yaptığı dönem. Haziranda 28 derecelere ulaşan sıcaklık, temmuz ve ağustosta 35 dereceyi aşabiliyor. Antalya ve Muğla kıyıları sezonun merkezi; deniz 26–29 dereceye çıkarak uzun süreli tatiller için oldukça elverişli bir ortam sunuyor. Bu dönemde su sporları, dalış ve yat turları en popüler aktiviteler arasında.

Sonbahar, özellikle ekim ayıyla birlikte “barhatny sezon” olarak bilinen sakin ve konforlu bir döneme kapı açıyor. Hava hâlâ sıcak, deniz ise yazdan kalma ısıyı koruyor. Aynı zamanda fiyatların gerilemeye başlamasıyla daha ekonomik tatiller yapmak da mümkün hâle geliyor. İstanbul ve Kapadokya gibi kültür destinasyonları için de en verimli zamanlardan biri olan sonbahar, hem doğa hem şehir gezileri için ideal. Ayrıca Antalya Altın Portakal Film Festivali, Kapadokya’daki bağ bozumu etkinlikleri ve Ayvalık’taki zeytin hasadı gibi sezonluk etkinlikler ziyaretçileri cezbediyor.

Kış aylarında Türkiye daha farklı bir yüzünü gösteriyor. Antalya kıyıları 15–20 dereceyle yumuşak bir iklime sahipken, İstanbul’da hava 7–12 derece arasında seyrediyor. Bu dönem, kapalı havuzlu ve spa hizmeti sunan her şey dahil otellerin öne çıktığı bir sezon. Aynı zamanda ocak ayı, uygun uçak bileti ve otel fiyatları nedeniyle en avantajlı dönemlerden biri olarak görülüyor. Kaplıca turizmi için Pamukkale, Afyon ve Yalova öne çıkarken; kayak tutkunları için Uludağ, Erciyes, Kartalkaya, Palandöken ve Sarıkamış gibi merkezlerde sezon genellikle ocak ayıyla birlikte başlıyor.

Seyahati planlarken bütçeyi doğru yönetmek de önemli. Yaz tatili için en uygun satın alma dönemi kış ayları; erken rezervasyon kampanyalarıyla paket turlar ve uçak biletlerinde yüzde 25’e varan tasarruf yapılabiliyor. Sonbahar tatili düşünenlerin ise otelleri 2–3 ay önceden rezerve etmeleri öneriliyor.

Ödeme konusu da Rus turistler için kritik bir başlık hâline geldi. Rusya’da basılan Mir kartları ile Rus bankalarının Visa ve Mastercard kartları Türkiye’de kabul edilmiyor. Bu nedenle yolculuktan önce yurtdışı bankasından uluslararası bir kart edinmek büyük kolaylık sağlıyor. Böyle bir kartla mağaza, restoran ve müze ödemelerinden ATM’den nakit çekmeye, Airbnb ve Booking rezervasyonlarından araç kiralamaya kadar tüm işlemler sorunsuz yapılabiliyor. Üstelik bu kartlar artık banka şubesine gitmeden, tamamen uzaktan başvuruyla alınabiliyor ve kullanıcıya kurye ile teslim ediliyor.

Valiz hazırlığı da seyahat dönemine göre değişiyor. Yaz için hafif kıyafetler, şapka ve güneş koruyucu olmazsa olmazken; kış aylarında sıcak tutan kıyafetler ve su geçirmez ayakkabılar gerekiyor. Bahar ve sonbahar dönemlerinde ise değişken hava koşullarına uyum sağlamak adına katmanlı giyim en pratik seçenek.

Son olarak, Türkiye’ye seyahat edecek herkes için sağlık sigortası yaptırmak önem taşıyor. Beklenmedik sağlık harcamalarının önüne geçen bu poliçeler özellikle aktif tatil planlayanlar için hayati güvence sunuyor. Çoğu tur paketi sigortasının belirli bir muafiyeti bulunduğu düşünüldüğünde, yurt dışı bankası kartıyla ödeme yapmak hem bu masrafları karşılamayı hem de seyahat boyunca finansal güvenliği kolaylaştırıyor.”

