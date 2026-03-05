Bölge diken üstünde! Bir suikast daha

Irak’ın merkezinde yer alan Babil vilayetinde gerçekleştirilen hava saldırısı bölgede yeni bir gerilim dalgasına yol açtı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Haşdi Şabi bünyesinde faaliyet gösteren Hizbullah Tugayları’na ait bir araç seyir halindeyken hedef alındı.

Saldırı sonucunda araçta bulunan Hizbullah Tugayları’nın saha komutanlarından Ebu Hasan el-Fureyci ile yanında bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

HEDEFTE İRAN YANLISI GRUPLAR VAR

Irak’taki saldırının, bölgede son günlerde hızla tırmanan askeri gerilimin bir parçası olduğu değerlendiriliyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı operasyonların ardından Irak’taki İran yanlısı Şii silahlı gruplara karşı da saldırıların arttığı belirtiliyor.

Özellikle İran’a yakın milis grupların bulunduğu bölgelerde insansız hava araçları ve hava saldırılarıyla gerçekleştirilen hedefli operasyonların son dönemde yoğunlaştığı ifade ediliyor.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

Ortadoğu’da ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan askeri gerilim Irak ve Suriye’deki milis güçleri de doğrudan etkiliyor. Uzmanlara göre Irak’ta İran destekli gruplara yönelik bu tür hedefli saldırılar, çatışmanın bölgesel ölçekte daha da genişleyebileceğine işaret ediyor.