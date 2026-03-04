  • İSTANBUL
Gaziantep'te stat karanlığa gömüldü! Fenerbahçe maçı teknik arıza engeline takıldı
Spor

Gaziantep'te stat karanlığa gömüldü! Fenerbahçe maçı teknik arıza engeline takıldı

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gaziantep'te stat karanlığa gömüldü! Fenerbahçe maçı teknik arıza engeline takıldı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun kaderini belirleyecek olan son hafta mücadelesinde, Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmeye hazırlanırken taraftarlar şok bir gecikmeyle sarsıldı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda saat 20.30’da başlaması planlanan kritik randevu, statta meydana gelen teknik arıza nedeniyle bir türlü start alamadı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nun 4. haftasında Fenerbahçe Gaziantep FK’ya konuk oluyor.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak maç öncesi iki takımın da ilk 11’leri belli oldu.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE İLK 11’LER

Gaziantep FK: Burak, Camara, Mujakic, Melih, Kozlowski, Abena, Sorescu, Sangare, Kabadayı, Maxim, Rodrigues.

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Guendouzi, Brown, Fred, Levent, Kante, Kerem, Musaba, Cherif.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI GECİKMELİ BAŞLAYACAK

Gaziantep FK stadyumunun ışıklarının yetersiz olması nedeniyle hakemler ve iki takımın futbolcuları soyunma odasına girdi.

Yapılan anonsta, teknik arızanın giderilmesiyle birlikte karşılaşmanın gecikmeli başlayacağı aktarıldı.

ZİRAAT Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında Fenerbahçe’nin deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacağı müsabaka stadyumdaki ışıklandırma sorunun giderilmesinin ardından 21.30’da başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşmak üzere kente geldi. Oyuncular ve teknik heyet otelden ayrıldıktan sonra stadyuma geldi. Her iki takımın oyuncuları sahadaki ısınmalarının ardından soyunma odasına geçti ancak stadyumda ışıklandırma sorunu yaşandı. Stadyum görevlileri ve hakemler, futbolcular ile birlikte sahada incelemelerde bulundu ve maçın hakemi sorunun giderilmesi için müsabakayı ileri bir saate aldı. Stadyumdaki ışıklandırma sorununun giderilmesinin ardından müsabaka 21.30’da başlayacak.

