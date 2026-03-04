  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi'ye, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini iletti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan görüşmede, İran’dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusundaki Türkiye'nin tepkisini iletti.

Bölgedeki gerilime dikkat çeken Fidan, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İSRAİL ABD GÖNDERMİŞTİR

İran bahane edilerek ABD İSRAİL alçaklığı göndermiştir KESİNDİR

Metin

Sen İncirlik üssünü kapamazsan ne bekliyorsun abd uçakları oradan kalkıyor iranda kendisini savunuyor abd seyredecek maksat Müslüman'ı müslümana kırdırmak kendi askerî ölmeden
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
