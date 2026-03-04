  • İSTANBUL
Yaşam

İstanbul semalarında dolunay büyüledi! Kent siluetiyle seyirlik manzara

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul’da iftar saatinin ardından yükselen dolunay, kentte dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

İstanbul’da gece gökyüzünde yükselen dolunay, kentte seyirlik manzaralar ortaya çıkardı. Özellikle sahil kesimleri ve yüksek noktalardan izlenen dolunay, kent siluetiyle birlikte seyirlik manzaralar ortaya çıkardı.

 

Görsel şölen

Dolunay evresinde ayın parlaklığı görenleri büyülerken, İstanbul’un simgeleriyle birlikte görüntülenen ay dikkat çekti. Boğaz hattı ve tarihi yarımada üzerinde yükselen dolunay, gece boyunca izleyenlere görsel şölen sundu.

