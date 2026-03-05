  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ankara'da diplomasi trafiği: İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı Kuveyt Sağlık Bakanı: Ülkemizde vurulanların hepsi ABD askeri İran’ın kalbine alçak saldırıda nükleer bilanço: Radyasyon sızıntısı mı var? UAEA raporu açıkladı CHP’li Meclis üyesi herkesi kızdırdı: Ramazan Ramazan içipte mi geldin be adam? İran'dan İsrail ve ABD'ye şaşırtan tuzak! Beş dolarlık boya beş milyon dolarlık füzeden etti Kuveyt’ten Irak’a nota! Kanlı saldırılar sonrası flaş hamle! Küresel zorbalara tarihi tokat: İran, katil İsrail’in savaş uçağı F-15’i böyle düşürdü İçişleri Bakanı: Her tedbiri aldık! İran sınırında olağanüstü bir hareketlilik yaşanmıyor Doğum izni 24 haftaya çıkıyor! AK Parti'den dev "aile ve çocuk" paketi Stratejik hedefleri vuruyor: Sığınak delici bomba nasıl çalışıyor?
Dünya Macron'dan İsrail açıklaması! Kara harekatı uyarısı yaptı
Dünya

Macron'dan İsrail açıklaması! Kara harekatı uyarısı yaptı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Macron'dan İsrail açıklaması! Kara harekatı uyarısı yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Lübnan'ın toprak bütünlüğünü korumaya ve bu ülkeye kara harekatından kaçınmaya çağırdığını bildirdi.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Bölge liderleri ile "Lübnan'daki endişe verici durumu" görüştüğünü aktaran Macron, Hizbullah'ın derhal saldırılarına son vermesi gerektiğini, "gerilimi tırmandırma stratejisinin tüm bölgeyi tehlikeye atan başlıca hata" olduğunu vurguladı.

Buna karşılık Macron, Netanyahu'yu da "Lübnan'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve kara harekatından kaçınması konusunda uyardığını" ifade etti.

Fransa'nın ortaklarıyla Lübnan ordusuna "egemenlik misyonlarını tam yerine getirebilmesi ve Hizbullah tehdidine son verebilmesi" için destek vermeye devam edeceğinin altını çizen Macron, Lübnan'ın güneyinde yerinden edilen siviller için de derhal harekete geçileceğini bildirdi.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta düzenlediği ortak saldırıda, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından Lübnan Hizbullahı İsrail'e füze ve roket saldırısı düzenleyerek İran'ın misillemelerine katılmıştı. Buna karşılık İsrail, başta başkent Beyrut olmak üzere Lübnan genelinde geniş çaplı hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail, son dönemde Hizbullah ile artan gerilimi gerekçe göstererek, Lübnan'ın güneyindeki kara işgalini genişletme kararı aldığını duyurmuştu.

Laricani’den Trump’a sert salvo! Önce ABD mi yoksa önce İsrail mi
Laricani’den Trump’a sert salvo! Önce ABD mi yoksa önce İsrail mi

Gündem

Laricani’den Trump’a sert salvo! Önce ABD mi yoksa önce İsrail mi

Siyonist zulmüne Lahey tokadı! 40 ülkeden İsrail’e üç aşamalı yaptırım
Siyonist zulmüne Lahey tokadı! 40 ülkeden İsrail’e üç aşamalı yaptırım

Gündem

Siyonist zulmüne Lahey tokadı! 40 ülkeden İsrail’e üç aşamalı yaptırım

Fransa’dan İsrail’e iki uçlu mesaj! Lübnan’ın toprak bütünlüğüne saygı duyun
Fransa’dan İsrail’e iki uçlu mesaj! Lübnan’ın toprak bütünlüğüne saygı duyun

Gündem

Fransa’dan İsrail’e iki uçlu mesaj! Lübnan’ın toprak bütünlüğüne saygı duyun

UAD’deki İsrail davasında yeni gelişme! Paraguay davaya müdahil olmak için başvurdu
UAD’deki İsrail davasında yeni gelişme! Paraguay davaya müdahil olmak için başvurdu

Dünya

UAD’deki İsrail davasında yeni gelişme! Paraguay davaya müdahil olmak için başvurdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23