CHP'nin TRT ikiyüzlülüğü! Kanalı kapatmak isterler ama reklamına gelince sıraya girerler

Kurumsal olarak TRT’nin kapısına kilit vurma hayalleri kuranların, iş Trabzon’un ilçelerinden nemalanmaya gelince dizi setlerini siyaset malzemesi yapması samimiyetsizliklerini bir kez daha tescilledi.

Özgür Özel’in partisinde "reklam" kavgası!

Ortahisar Belediye Meclisi’ne taşınan tartışmada, CHP’li Meclis Üyesi Serdar Çebi, dizinin sadece Sürmene’yi ön plana çıkardığından dert yanarak "Araklı da öne çıkarılmalı" çıkışında bulundu. TRT’yi her fırsatta karalayan ve yayın politikasını eleştiren bu zihniyetin, dizinin popülaritesinden faydalanmak için "bizim ilçeyi de gösterin" diyerek kapıda kuyruğa girmesi ibretlik bir tablo oluşturdu.

İşlerine gelince TRT, gelmeyince kapatılsın!

Dizinin set görüntüleri sosyal medyada fırtınalar estirirken, CHP kanadının bu büyük projeden pay kapma yarışı, takındıkları ikircikli tavrı da gün yüzüne çıkardı. Sanata ve kültüre destek vermek yerine, profesyonelce belirlenen çekim mekanlarına bile "ilçecilik" üzerinden siyasi nifak sokmaya çalışan CHP’li üyeler, Trabzon’un ortak değerlerini kendi siyasi çıkarlarına alet etmekten çekinmedi.

TEPKİ GÖSTERDİ

Trabzon 360 Haber'in haberine göre, Ortahisar Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Serdar Çebi, dizinin yalnızca Sürmene’de çekiliyormuş gibi lanse edilmesine tepki gösterdi. Konuyu meclis gündemine taşıyan Çebi, setin büyük bölümünün Araklı’da kurulduğunu belirterek Araklı’nın da ön plana çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Çebi, dizinin Trabzon’un farklı ilçelerinde çekilmesinin kentin tanıtımı açısından önemli olduğunu vurgularken, kamuoyunda oluşan algının düzeltilmesi gerektiğini söyledi.