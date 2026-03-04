İspanya'dan Batı'ya insanlık dersi! Pezeşkiyan'dan Madrid'e "vicdan" teşekkürü
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ortadoğu'yu kan gölüne çeviren Siyonist-Amerikan ittifakına karşı dik duruş sergileyen İspanya’ya teşekkürlerini sundu. Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in İran dahil bölge ülkelerine yönelik saldırılarına ortak olmayı reddeden ve askeri üslerini bu kirli operasyonlara açmayan İspanya’nın tavrını "sorumlu bir davranış" olarak nitelendirdi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İspanya'nın, Siyonist-Amerikan koalisyonunun İran da dahil olmak üzere ülkelere karşı gerçekleştirdiği açık insan hakları ihlallerine ve askeri saldırganlığına karşı sergilediği sorumlu davranış, Batı'da etik değerlerin ve uyanmış vicdanların hala var olduğunu göstermektedir” ifadelerini kullandı.
Pezeşkiyan, İspanyol yetkililere duruşları için teşekkür ettiğini bildirdi.