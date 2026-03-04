Beşiktaş kupada fırtına gibi esiyor! Kartal ilk yarıda Rize'yi bitirdi

Maçın başlama düdüğüyle birlikte oyunun kontrolünü eline alan Beşiktaş, Çaykur Rizespor kalesini adeta abluka altına aldı. Arka arkaya geliştirilen organize ataklar ve etkili bitiricilikle rakip savunmayı paramparça eden Kartal, soyunma odasına 3-0 gibi net ve ezici bir skor avantajıyla girdi.

Çıkış sürat kesmiyor!

Ligde yakaladığı galibiyet serisini kupaya da taşıyan Beşiktaş'ta oyuncuların hırslı ve coşkulu görüntüsü camiayı mest etti.

İlk yarıdaki bu dominasyon, siyah-beyazlıların gruptan lider çıkma ve kupada iddialı bir şekilde yola devam etme kararlılığını bir kez daha gösterdi. Rizespor cephesi ise Beşiktaş’ın baskılı oyununa karşılık vermekte oldukça zorlandı.