Lal Denizli'nin test sonucu belli oldu
Uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul’da ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’ye yapılan testlerin sonucu belli oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’ye yapılan testlerin sonuçları açıklandı. Adli Tıp Kurumu tarafından gerçekleştirilen incelemelerde Denizli’den alınan örnekler üzerinde detaylı analiz yapıldı.
Test sonucu negatif
Soruşturma çerçevesinde Denizli’den alınan kan, idrar, saç ve tırnak örnekleri üzerinde yapılan uyuşturucu testlerinin tamamının negatif çıktığı öğrenildi. Halk TV’nin haberine göre hazırlanan raporun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği bildirildi.