SON DAKİKA
Gündem Lal Denizli'nin test sonucu belli oldu
Gündem

Lal Denizli'nin test sonucu belli oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Lal Denizli'nin test sonucu belli oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul’da ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’ye yapılan testlerin sonucu belli oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’ye yapılan testlerin sonuçları açıklandı. Adli Tıp Kurumu tarafından gerçekleştirilen incelemelerde Denizli’den alınan örnekler üzerinde detaylı analiz yapıldı.

 

Test sonucu negatif

Soruşturma çerçevesinde Denizli’den alınan kan, idrar, saç ve tırnak örnekleri üzerinde yapılan uyuşturucu testlerinin tamamının negatif çıktığı öğrenildi. Halk TV’nin haberine göre hazırlanan raporun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği bildirildi.




