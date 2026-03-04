  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Doğum izni 24 haftaya çıkıyor! AK Parti'den dev "aile ve çocuk" paketi Stratejik hedefleri vuruyor: Sığınak delici bomba nasıl çalışıyor? Davutoğlu’ndan PKK’ya ‘sakın’ uyarısı: Suriye’deki oyun İran’da da devreye girebilir Sosyal medyaya ve doğum iznine düzenleme! TBMM'ye sunuldu! Hatay’da imha edilen füzeyi fırsat bildiler! Siyonistlerden NATO'yu savaşa çekme çabası Son dakika! ABD Savaş Bakanı: İran’da başladığımız işi bitireceğiz AP üyelerinin sözlerinin kısa özeti! İtin ipini bırakırsanız böyle olur Kim doğru söylüyor? Trump ve Rubio dansöz gibi kıvırdı AB Konseyi Başkanı Costa, İspanya Başbakanı'na dayanışma mesajı verdi Sanchez'e tam destek Ne şiş yansın ne kebap! Sözde emperyalizm karşıtları bir öyle bir böyle...
Dünya Elektrik şebekesi devre dışı! O ülke karanlığa gömüldü
Dünya

Elektrik şebekesi devre dışı! O ülke karanlığa gömüldü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Elektrik şebekesi devre dışı! O ülke karanlığa gömüldü

Irak’ta elektrik sisteminin tamamen çökmesiyle ülke genelinde geniş çaplı kesinti yaşanıyor.

Irak’ta ulusal elektrik şebekesinin tamamen devre dışı kalması, tüm vilayetlerde aynı anda kesintiye yol açtı.

 

Irak Elektrik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kesintiye yol açan elektrik sisteminin çökme nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Ülke genelinde ulusal elektrik yerine ücret karşılığında mahalle jeneratörlerinin çalıştığı belirtildi.

Iraklılardan ölümle dans! Düşen İHA’yı bakın ne yaptılar
Iraklılardan ölümle dans! Düşen İHA’yı bakın ne yaptılar

Dünya

Iraklılardan ölümle dans! Düşen İHA’yı bakın ne yaptılar

AP üyelerinin sözlerinin kısa özeti! İtin ipini bırakırsanız böyle olur
AP üyelerinin sözlerinin kısa özeti! İtin ipini bırakırsanız böyle olur

Dünya

AP üyelerinin sözlerinin kısa özeti! İtin ipini bırakırsanız böyle olur

Kuveyt’ten Irak’a nota! Kanlı saldırılar sonrası flaş hamle!
Kuveyt’ten Irak’a nota! Kanlı saldırılar sonrası flaş hamle!

Gündem

Kuveyt’ten Irak’a nota! Kanlı saldırılar sonrası flaş hamle!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23