Elektrik şebekesi devre dışı! O ülke karanlığa gömüldü
Irak’ta elektrik sisteminin tamamen çökmesiyle ülke genelinde geniş çaplı kesinti yaşanıyor.
Irak’ta ulusal elektrik şebekesinin tamamen devre dışı kalması, tüm vilayetlerde aynı anda kesintiye yol açtı.
Irak Elektrik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kesintiye yol açan elektrik sisteminin çökme nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Ülke genelinde ulusal elektrik yerine ücret karşılığında mahalle jeneratörlerinin çalıştığı belirtildi.