Müstafi Amiral Cihat Yaycı'dan Arap dünyasına zehir zemberek sözler! Türkiye öyle bir teklif yaptı ki...

İsrail ve Batı dünyasının enerji bağımlılığına dikkat çeken Yaycı, Arap ülkelerinin petrol ve doğalgaz akışını kesmesi durumunda soykırımın sadece 3 gün içinde sona ereceğini iddia etti. Enerji arzının durması halinde dünya ekonomisinin bir hafta içinde felç olacağını belirten Yaycı, "Özel sektör 3 gün, ordular ise en fazla bir ay dayanabilir. Elindeki bu gücü kullanmayanların kim olduğunu herkes görmeli" dedi.

Netanyahu’nun "koltuk" tehdidi mi engel?

İslam dünyasının sessizliğini Netanyahu’nun aylar önce yaptığı o skandal açıklamaya bağlayan Yaycı, İsrail Başbakanı’nın Arap liderlere yönelik "Oturun oturduğunuz yerde, koltuklarınızda kalmak istiyorsanız..." şeklindeki tehdidini hatırlattı. Yaycı’ya göre, liderlerin halklarından ziyade kendi ikballerini düşünmesi, Gazze’deki katliamın devam etmesindeki en büyük engel olarak duruyor.

Türkiye teklifi yaptı ama adım atan yok!

Türkiye’nin bu konuda bölge ülkelerine somut iş birliği ve yaptırım tekliflerinde bulunduğunu ancak bu çağrıların karşılıksız kaldığını ifade eden Cihat Yaycı, Arap yönetimlerinin adım atacağına dair bir ihtimal görmediğini üzülerek dile getirdi. Yaycı, asıl gücü elinde bulunduranların tarih önünde sorumlu olduğunu ve bu pasif tutumun bedelinin tüm İslam coğrafyasına çıktığını vurguladı.