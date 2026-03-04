  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Davutoğlu’ndan PKK’ya ‘sakın’ uyarısı: Suriye’deki oyun İran’da da devreye girebilir Sosyal medyaya ve doğum iznine düzenleme! TBMM'ye sunuldu! Hatay’da imha edilen füzeyi fırsat bildiler! Siyonistlerden NATO'yu savaşa çekme çabası Son dakika! ABD Savaş Bakanı: İran’da başladığımız işi bitireceğiz AP üyelerinin sözlerinin kısa özeti! İtin ipini bırakırsanız böyle olur Kim doğru söylüyor? Trump ve Rubio dansöz gibi kıvırdı AB Konseyi Başkanı Costa, İspanya Başbakanı'na dayanışma mesajı verdi Sanchez'e tam destek Ne şiş yansın ne kebap! Sözde emperyalizm karşıtları bir öyle bir böyle... NATO’dan flaş açıklama: Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanındayız İran'dan yeni dalga: Terör devletine füze yağmuru!
Gündem Ürdün'den "savaş hazırlığı" mesajı! Huneyti: "Muharebe hazırlığı en büyük öncelik"
Gündem

Ürdün'den "savaş hazırlığı" mesajı! Huneyti: "Muharebe hazırlığı en büyük öncelik"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ürdün'den "savaş hazırlığı" mesajı! Huneyti: "Muharebe hazırlığı en büyük öncelik"

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti, bölgedeki tansiyonun doruğa çıktığı bir dönemde stratejik bir askeri birliği ziyaret ederek orduya "teyakkuz" emri verdi. Ürdün ordusunun resmi yayın organlarında yer alan açıklamaya göre Huneyti, hızla değişen tehditler karşısında Ürdün Haşimi Krallığı'nın güvenliğini korumak için muharebe hazırlığının her şeyin üzerinde olduğunu vurguladı.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti, bölgede yaşanan hızlı gelişmeler ve zorluklar karşısında "muharebe hazırlığının en büyük öncelik" olduğunu söyledi.

Ordunun resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Huneyti, bir askeri birliği ziyaret etti.

Huneyti, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, bölgenin karşı karşıya kaldığı hızla değişen zorluklar karşısında, muharebe hazırlığının en önemli öncelik olduğunu vurgulayarak, farklı tehditlerle etkin ve yetkin şekilde mücadele edebilmek amacıyla nitelikli eğitim programlarının sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

 

Geleneksel ve geleneksel olmayan tehditlere karşı kapasitenin artırılmasına katkı sağlayan eğitim faaliyetlerinin, personelin becerilerinin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını ifade eden Huneyti, operasyonel görevlerin başarısının temel direkleri olan "disiplin ve profesyonelliğin en üst düzeyde tutulması ve ekip halinde çalışılması" gerektiğine işaret etti.

Öte yandan Huneyti, sanal bir operasyon ortamında insansız hava araçlarının operasyonel görevlerde kullanımı ve bunlara karşı mücadele yöntemlerinin sergilendiği saha tatbikatını da takip etti.

Ankara'da diplomasi trafiği: İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
Ankara'da diplomasi trafiği: İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

Dünya

Ankara'da diplomasi trafiği: İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

Hint Okyanusu'nda kötü son! İran'ın en değerli gemisi batırıldı
Hint Okyanusu'nda kötü son! İran'ın en değerli gemisi batırıldı

Gündem

Hint Okyanusu'nda kötü son! İran'ın en değerli gemisi batırıldı

Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması
Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması

Dünya

Sarı şeytan Trump’a ‘savaş freni’ mi? ABD Senatosu’nda tarihi İran oylaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23