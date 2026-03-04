  • İSTANBUL
Dünya İran planı iddiası! Beyaz Saray’dan yalanlama gecikmedi
Dünya

İran planı iddiası! Beyaz Saray’dan yalanlama gecikmedi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran planı iddiası! Beyaz Saray’dan yalanlama gecikmedi

ABD’de bazı medya organlarında yer alan ve Trump yönetiminin İran’da ayaklanma çıkarmak amacıyla Kürt güçlerini silahlandırmayı planladığı yönündeki iddialara Beyaz Saray’dan cevap geldi...

ABD’de İran’a yönelik olası planlara ilişkin ortaya atılan iddialar Washington’da tartışmaya yol açtı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin İran'da bir halk ayaklanmasını teşvik etmek amacıyla bölgedeki Kürt güçlerini silahlandırmayı düşünüp düşünmediği konusunda, "Başkan'ın böyle bir plana onay verdiğini iddia eden haberler, tamamen yanlıştır ve bu şekilde yazılmamalıdır." dedi.

 

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, İran'la ilgili gündeme dair basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

 

“Bu haberler tamamen yanlış”

Bir gazetecinin, "Trump yönetiminin, İran'da halk ayaklanmasını teşvik etmek amacıyla Kürt güçlerini silahlandırma planı olup olmadığı" şeklindeki sorusuna Leavitt, "Başkan, Orta Doğu'daki ortaklar, müttefikler ve liderlerle birçok görüşme yaptı. Kuzey Irak'taki üssümüzle ilgili olarak Kürt liderlerle görüştü. Ancak Başkan'ın böyle bir plana onay verdiğini iddia eden haberler, tamamen yanlıştır ve bu şekilde yazılmamalıdır." yanıtını verdi.

 

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, Başkan Donald Trump'ın İran'da rejimi devirmek amacıyla silahlanmaya hazır grupları desteklemeye açık olduğunu, söz konusu grupların, İran'da ABD için kara kuvvetlerine dönüştürülebileceğini belirtmişti.

 

Amerikan CNN televizyonu da ABD'li kaynaklara dayanarak, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), İran'da ayaklanma çıkarmak amacıyla ülkedeki muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalıştığını iddia etmişti.

 

Söz konusu kaynaklar, ABD yönetiminin, İranlı muhalif gruplar ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (İKBY) sığınan İranlı Kürt muhalefet temsilcileriyle, askeri destek sağlanması konusunda aktif görüşmeler yürüttüğünü öne sürmüştü.

sahtekar alçaklıklarının dünyaya deşifre edilmesinki istediğinizi yapasız alçaklar sizin ne işiniz var iranla abd nere iran nere sizi nasıl tehdit ediyor bölgeyi işgal eden askeri üslerle bela oluyorsuz
