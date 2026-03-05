  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi Akaryakıt fiyatlarında yeni düzenleme! Karar Resmi Gazete'de
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarında yeni düzenleme! Karar Resmi Gazete'de

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Akaryakıt fiyatlarında yeni düzenleme! Karar Resmi Gazete'de

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmayı kontrol altına almak amacıyla yeniden “eşel mobil” sistemine geçildi. Düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte akaryakıt fiyatlarında yeniden “eşel mobil” sistemi uygulanacak.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

“Eşel mobil” uygulaması, akaryakıt fiyatlarındaki artış veya düşüşlerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) üzerinden dengelenmesi prensibine dayanıyor.

Bu sistemde:

Petrol fiyatları veya döviz yükseldiğinde, pompa fiyatlarının artmaması için ÖTV azaltılıyor. Tersi durumda ise fiyatlar düştüğünde ÖTV yeniden artırılarak vergi dengesi sağlanabiliyor.

AMAÇ: FİYAT DALGALANMASINI AZALTMAK

Yeni düzenlemenin amacı akaryakıt fiyatlarındaki ani artışları sınırlamak, enflasyon üzerindeki baskıyı azaltmak, vatandaşın pompa fiyatlarından daha az etkilenmesini sağlamak.

Uzmanlara göre özellikle küresel enerji piyasasında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle bu tür mekanizmalar kısa vadeli fiyat istikrarı sağlamada önemli rol oynuyor.

DAHA ÖNCE DE UYGULANMIŞTI

Eşel mobil sistemi Türkiye’de daha önce de uygulanmış ve özellikle petrol fiyatlarının hızla yükseldiği dönemlerde pompa fiyatlarının kontrol altında tutulmasına yardımcı olmuştu.

Yeni düzenleme ile birlikte sistem yeniden devreye girerken, akaryakıt piyasasında fiyatların seyrinin küresel petrol ve döviz piyasalarına bağlı olarak şekillenmeye devam edeceği belirtiliyor.

