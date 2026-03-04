  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Doğum izni 24 haftaya çıkıyor! AK Parti'den dev "aile ve çocuk" paketi Stratejik hedefleri vuruyor: Sığınak delici bomba nasıl çalışıyor? Davutoğlu’ndan PKK’ya ‘sakın’ uyarısı: Suriye’deki oyun İran’da da devreye girebilir Sosyal medyaya ve doğum iznine düzenleme! TBMM'ye sunuldu! Hatay’da imha edilen füzeyi fırsat bildiler! Siyonistlerden NATO'yu savaşa çekme çabası Son dakika! ABD Savaş Bakanı: İran’da başladığımız işi bitireceğiz AP üyelerinin sözlerinin kısa özeti! İtin ipini bırakırsanız böyle olur Kim doğru söylüyor? Trump ve Rubio dansöz gibi kıvırdı AB Konseyi Başkanı Costa, İspanya Başbakanı'na dayanışma mesajı verdi Sanchez'e tam destek Ne şiş yansın ne kebap! Sözde emperyalizm karşıtları bir öyle bir böyle...
Gündem Hakan Fidan’dan Rubio’ya füze telefonu! Sınırımıza yönelen o alçak saldırı masada
Gündem

Hakan Fidan’dan Rubio’ya füze telefonu! Sınırımıza yönelen o alçak saldırı masada

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hakan Fidan’dan Rubio’ya füze telefonu! Sınırımıza yönelen o alçak saldırı masada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği kritik telefon görüşmesinde, Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren son gelişmeleri ve Türk hava sahasını hedef alan balistik füze küstahlığını ele aldı. Bölgede tansiyonun zirve yaptığı bir dönemde gerçekleşen bu görüşme, Türkiye’nin milli güvenliği konusundaki tavizsiz duruşunu bir kez daha ortaya koydu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki son durumu, Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen füzeyi ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki son durum değerlendirildi, Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen füze konusu ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik füzenin, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Ankara’da ekonomi diplomasisi! Bakan Fidan, EBRD Başkanı Basso’yu kabul etti
Ankara’da ekonomi diplomasisi! Bakan Fidan, EBRD Başkanı Basso’yu kabul etti

Gündem

Ankara’da ekonomi diplomasisi! Bakan Fidan, EBRD Başkanı Basso’yu kabul etti

Bakan Fidan dikkat çeken İran sözleri: Strateji son derece yanlış
Bakan Fidan dikkat çeken İran sözleri: Strateji son derece yanlış

Gündem

Bakan Fidan dikkat çeken İran sözleri: Strateji son derece yanlış

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü

Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23