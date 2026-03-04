  • İSTANBUL
SON DAKİKA
28 Yaşındaki Askeri Personel Beylik Tabancasıyla Hayatına Son Verdi
Aktüel

28 Yaşındaki Askeri Personel Beylik Tabancasıyla Hayatına Son Verdi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
28 Yaşındaki Askeri Personel Beylik Tabancasıyla Hayatına Son Verdi

Gümüşhane’de 28 yaşındaki bir askeri personel, apartmanın bodrum katında beylik tabancasıyla yaşamına son verdi.

Gümüşhane’de 28 yaşındaki bir askeri personel, apartmanın bodrum katında beylik tabancasıyla yaşamına son verdi.

Olay, gece saatlerinde İnönü Mahallesi 15 Şubat Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre A.C.S. isimli asker, henüz bilinmeyen bir nedenle bodrum kata inerek beylik tabancasıyla başına ateş etti. Silah sesini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak bulunan A.C.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen askeri personel, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

