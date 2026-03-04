  • İSTANBUL
UAD'deki İsrail davasında yeni gelişme! Paraguay davaya müdahil olmak için başvurdu
Dünya

UAD’deki İsrail davasında yeni gelişme! Paraguay davaya müdahil olmak için başvurdu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
UAD’deki İsrail davasında yeni gelişme! Paraguay davaya müdahil olmak için başvurdu

Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı soykırım davasına Paraguay’ın müdahil olmak için bildirimde bulunduğunu duyurdu.

Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) İsrail’e karşı açılan soykırım davasında yeni bir gelişme yaşandı.

 

Güney Afrika, İsrail’e karşı dava açmıştı

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Paraguay'ın, 1948 tarihli Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin (Soykırım Sözleşmesi) ihlali gerekçesiyle Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olmak için bildirimde bulunduğunu duyurdu.

UAD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Soykırım Sözleşmesi çerçevesinde İsrail'e açtığı davaya Paraguay müdahil olmak için bildirimde bulundu.

 

Paraguay'ın müdahillik bildiriminde, UAD Şartı'nın 63. maddesinin kendisine verdiği müdahillik hakkını kullandığı belirtildi.

Bildirimde Paraguay, soykırım unsurlarının genişletici yorumlanmasına yer verecek yasal veya normatif bir dayanak olmadığını savunarak, şunları vurguladı:

 

"Soykırım suçu, Sözleşme'nin amacıyla ve Divan'ın yerleşik içtihadıyla tutarlı bir şekilde yorumlanmalı ve uluslararası hukukun diğer ihlallerini kapsayacak şekilde genişletilmemelidir. Böyle bir genişleme, suçun belirgin ciddiyetini sulandırma, yasal kesinliği zayıflatma ve Sözleşme'nin araçsallaştırılması veya yanlış uygulanması için fırsatlar yaratma riski taşır. Dahası, uluslararası insancıl hukukun veya diğer yasal rejimlerin ihlal edildiği iddiaları Soykırım Sözleşmesi'nin kapsamının dışındadır."

 

Soykırım kastının yüksek ispat eşiği korunmalı

Paraguay bildirimde, soykırım kastı eşiğinin ve Soykırım Sözleşmesi kapsamında gerekli katı standardın korunması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

 

"Niyetle ilgili yerleşik içtihat ve Soykırım Sözleşmesi kapsamında gerekli katı standart terk edilmemelidir. Bu eşiğin herhangi bir şekilde genişletilmesi veya yeniden yorumlanması, Sözleşme'nin bütünlüğünü ve normatif çerçevesini zayıflatır ve hazırlayıcıların niyetinden uzaklaşır."

 

Bildirimde Paraguay ayrıca uluslararası örgütler veya diğer kuruluşlar tarafından üretilen raporların veya materyallerin delil değerinin değerlendirilmesinde özel bir dikkat gösterilmesi gerektiğini kaydederek, bunun metodoloji, kaynaklar, kapsam ve güvenilirliğin dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektirdiğini belirtti.

 

Divan, Güney Afrika ve İsrail'i, Paraguay'ın müdahillik beyanına ilişkin yazılı görüşlerini sunmaya davet etti.

Paraguay'dan önce Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin, İspanya, Türkiye, Şili, Maldivler, Bolivya, İrlanda, Küba, Belize, Brezilya, Komorlar ve Belçika davaya müdahil olmuştu.

 

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı UAD'de açtığı soykırım davası nedir?

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açmıştı.

 

Güney Afrika, Gazze'deki insani durumun aciliyet teşkil etmesi nedeniyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini talep etmişti.

Divan, 26 Ocak, 28 Mart ve 24 Mayıs 2024 tarihlerinde üç ayrı tedbir kararı almıştı.

 

Bu kararlarda, İsrail’in Soykırım Sözleşmesi’nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için gerekli tüm önlemleri alması, İsrail ordusunun soykırım fiillerini engelleyecek tedbirleri ivedilikle uygulaması, özellikle Refah’taki soykırım riski yaratabilecek askeri operasyonları sonlandırması ve aldığı tedbirleri düzenli olarak Divan’a raporlaması istenmişti.

