  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Doğum izni 24 haftaya çıkıyor! AK Parti'den dev "aile ve çocuk" paketi Stratejik hedefleri vuruyor: Sığınak delici bomba nasıl çalışıyor? Davutoğlu’ndan PKK’ya ‘sakın’ uyarısı: Suriye’deki oyun İran’da da devreye girebilir Sosyal medyaya ve doğum iznine düzenleme! TBMM'ye sunuldu! Hatay’da imha edilen füzeyi fırsat bildiler! Siyonistlerden NATO'yu savaşa çekme çabası Son dakika! ABD Savaş Bakanı: İran’da başladığımız işi bitireceğiz AP üyelerinin sözlerinin kısa özeti! İtin ipini bırakırsanız böyle olur Kim doğru söylüyor? Trump ve Rubio dansöz gibi kıvırdı AB Konseyi Başkanı Costa, İspanya Başbakanı'na dayanışma mesajı verdi Sanchez'e tam destek Ne şiş yansın ne kebap! Sözde emperyalizm karşıtları bir öyle bir böyle...
Yerel Tipi bastırdı, araçlar yolda kaldı!
Yerel

Tipi bastırdı, araçlar yolda kaldı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tipi bastırdı, araçlar yolda kaldı!

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

 

Tipi ve sürgün nedeniyle kırsal yollarda görüş mesafesi düşerken, bazı araçlar kar birikintileri arasında ilerleyemedi. Taşlıçay köyü güzergahında yolda kalan sürücüler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yoğun kar ve tipiye rağmen çalışma başlattı. Karla mücadele araçları ve iş makineleriyle yol açma çalışması yapılırken, mahsur kalan araçlar güvenli bölgeye çıkarıldı.

 

Tipi nedeniyle yer yer kar kalınlığının arttığı ve görüş mesafesinin ciddi şekilde azaldığı bölgede, ekiplerin kontrollü şekilde müdahale ettiği öğrenildi. Kurtarma çalışmasının ardından yolun ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kars ve Ardahan'da kar yağışı
Kars ve Ardahan'da kar yağışı

Yerel

Kars ve Ardahan'da kar yağışı

Yurda giriş yaptı Edirne'de kar yağışı başladı
Yurda giriş yaptı Edirne'de kar yağışı başladı

Yerel

Yurda giriş yaptı Edirne'de kar yağışı başladı

Trakya’da kar yağışı etkili oluyor
Trakya’da kar yağışı etkili oluyor

Yerel

Trakya’da kar yağışı etkili oluyor

Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Yerel

Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23