Dibeybe’den kabinede revizyon hamlesi! İskan ve İmar Bakanlığı’na yeni atama

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, devlet mekanizmasındaki tıkanıklıkları aşmak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla kabinede başlattığı kapsamlı revizyon operasyonuna devam ediyor.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, kabinede yaptığı değişikliklere devam ederek İskan ve İmar Bakanlığına yeni bir isim getirdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Dibeybe’nin İsam Cuma et-Tumuni'yi İskan ve İmar Bakanlığı'na atadığı belirtildi.

Dibeybe’nin Tumuni ile Başbakanlık ofisinde bir araya geldiği ve bakanlığın gelecek vizyonunun değerlendirildiği aktarıldı.

Başbakan Dibeybe, dün ve önceki gün de Kültür ve Bilişsel Gelişim Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, İnsan Hakları ve Göçmen İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Su Kaynakları Bakanlığına yeni isimler atamıştı.

