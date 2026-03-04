  • İSTANBUL
Gaziantep'te Kanarya fırtınası! Fenerbahçe dört köşe çeyrek finalde
Spor

Gaziantep'te Kanarya fırtınası! Fenerbahçe dört köşe çeyrek finalde

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gaziantep'te Kanarya fırtınası! Fenerbahçe dört köşe çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son hafta mücadelesinde Fenerbahçe, teknik arıza nedeniyle gecikmeli başlayan maçta Gaziantep FK'yı adeta sahadan sildi. Deplasmanda sergilediği müthiş futbolla rakibini 4-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, gövde gösterisi yaparak adını çeyrek finale yazdırdı.

Statta yaşanan teknik aksaklıklar sebebiyle beklemek zorunda kalan Fenerbahçeli futbolcular, maçın başlamasıyla birlikte sahada fırtına estirdi. Gaziantep FK savunmasını organize ataklarla paramparça eden Kanarya, bulduğu peş peşe gollerle ev sahibi ekibi bozguna uğrattı.

Kupada şampiyonluk yürüyüşü!

Grubun en kritik virajında hata yapmayan ve sahadan farklı galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, kupadaki iddiasını bir kez daha kanıtladı. Çeyrek finale yükselerek taraftarına büyük sevinç yaşatan sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte kupa yolunda ne kadar kararlı olduğunu tüm rakiplerine gösterdi.

