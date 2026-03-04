Gaziantep'te Kanarya fırtınası! Fenerbahçe dört köşe çeyrek finalde

Statta yaşanan teknik aksaklıklar sebebiyle beklemek zorunda kalan Fenerbahçeli futbolcular, maçın başlamasıyla birlikte sahada fırtına estirdi. Gaziantep FK savunmasını organize ataklarla paramparça eden Kanarya, bulduğu peş peşe gollerle ev sahibi ekibi bozguna uğrattı.

Kupada şampiyonluk yürüyüşü!

Grubun en kritik virajında hata yapmayan ve sahadan farklı galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, kupadaki iddiasını bir kez daha kanıtladı. Çeyrek finale yükselerek taraftarına büyük sevinç yaşatan sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte kupa yolunda ne kadar kararlı olduğunu tüm rakiplerine gösterdi.