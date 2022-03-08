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Dünya Rusya'dan son dakika 'ateşkes' kararı!
Dünya

Rusya'dan son dakika 'ateşkes' kararı!

Rusya, Ukrayna’da 9 Mart Çarşamba sabahı sivil halkın tahliyesi için geçici ateşkes ilan ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 23:03:00 - 2022-03-08 23:05:20
Rusya'dan son dakika 'ateşkes' kararı!

Rusya, Ukrayna’da 9 Mart Çarşamba sabahı sivil halkın tahliyesi için geçici ateşkes ilan ettiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'daki insani yardım operasyonlarından sorumlu birimi, 9 Mart'ta TSİ 10.00'dan itibaren Rusya Federasyonu'nun bir "sessizlik rejimi" ilan ettiği ve insani koridorlar oluşturmaya hazır olduğu belirtildi.

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