Rusya'dan son dakika 'ateşkes' kararı!
Rusya, Ukrayna’da 9 Mart Çarşamba sabahı sivil halkın tahliyesi için geçici ateşkes ilan ettiğini açıkladı.
Rusya, Ukrayna’da 9 Mart Çarşamba sabahı sivil halkın tahliyesi için geçici ateşkes ilan ettiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'daki insani yardım operasyonlarından sorumlu birimi, 9 Mart'ta TSİ 10.00'dan itibaren Rusya Federasyonu'nun bir "sessizlik rejimi" ilan ettiği ve insani koridorlar oluşturmaya hazır olduğu belirtildi.
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