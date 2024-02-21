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Dünya Rusya'dan şok hamle! ABD’li o ismi terör listesine aldı
Dünya

Rusya'dan şok hamle! ABD’li o ismi terör listesine aldı

Yeniakit Publisher
2024-02-21 11:31:00 -
Rusya'dan şok hamle! ABD’li o ismi terör listesine aldı

Rus devletinin finansal denetim kurumu Rosfinmonitoring, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ı "radikaller ve teröristler" listesine aldı.

Rusya'da "radikaller ve teröristler" listesine alınanların banka hesapları mahkeme kararı olmadan dondurulabiliyor. Moscow Times, Graham'in Rusya'da bir banka hesabının olmadığının ve yakın zamanda Rusya'ya seyahat etmeyeceğinin düşünüldüğünü aktardı. Mayıs ayında Rusya İçişleri Bakanlığı, Graham hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Bakanlık o dönem paylaşılan bir videoda Graham'in "ABD'nin finansal desteği Rusları öldürüyor" dediği gerekçesiyle kararın çıkarıldığını belirtmişti.

Bahsi geçen montajlanmış videoda Graham'in Ukrayna lideri Volodomir Zelenski'ye ayrı ayrı konuşmalarda "Ruslar ölüyor" ve "Bu harcadığımız en iyi para" dediği görülüyordu. Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı da Graham'in "harcadığımız en iyi para" yorumunu Rus askerlerin ölümü için yaptığını söyleyerek tepki göstermişti.

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