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Dünya Rusya'dan sevindiren haber: Koronavirüs aşısı etkili oldu
Dünya

Rusya'dan sevindiren haber: Koronavirüs aşısı etkili oldu

Rusya'da ikinci koronavirüs aşısı çalışmalarını yürüten Vektor Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü, aşının denendiği tüm gönüllülerde virüse karşı antikor geliştiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 02:58:00 -
Rusya'dan sevindiren haber: Koronavirüs aşısı etkili oldu

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin aşı çalışmalarıyla ön plana çıkan Rusya'dan sevindiren bir haber geldi. İkinci koronavirüs aşısı geliştirme çalışmaları yürüten Vektor Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü, aşının denendiği tüm gönüllülerde virüse karşı antikor geliştiğini duyurdu.

9 gönüllü üzerinde denendi

Konuya ilişkin Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "31.08.2020 tarihinde ilk aşamadaki 9 gönüllüye ikinci aşılama yapıldı. Gönüllüler 1.09.2020 tarihinde taburcu edildi. Böylece ilk aşamada yer alan tüm gönüllüler iki kez aşılanmış ve hastaneden ayrılmış oldu" ifadelerine yer verildi.

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