Rusya'dan şehrin ortasına 500 kiloluk bomba!

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamda, "Bu korkunç 500 kg'lık Rus bombası, Çernihiv'de bir binaya düştü ve patlamadı. Patlayan bombaların pek çoğu da masum erkekleri, kadınları ve çocukları öldürdü. Halkımızı Rus barbarlarından korumamıza yardım edin! Gökyüzünü kapatmamıza yardım edin, bize savaş uçakları sağlayın. Bir şeyler yapın" ifadelerini kullandı.

"Uçuşu yasak bölge" ısrarı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimiry Zelenskiy başta olmak üzere Ukraynalı bürokratlar, işgalin ilk gününden beri "uçuşa yasak bölge" çağrısı yapıyor.

NATO ve ABD ise, "Bu durum Rusya ile savaşa girmek olur" diyerek bu talebi reddetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün yaptığı açıklamada, Ukrayna hava sahasının olası "uçuşa yasak bölge" ilan edilmesi ve Ukrayna askeri uçaklarının sınır ülkelerdeki havaalanlarını kullanmasını, "bu ülkelerin silahlı çatışmaya dahil olması" olarak kabul edileceğini açıklamıştı.