Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Az önce bütün dünyaya ilan ettiler

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, TürkAkım doğal gaz boru hattında var olan kapasitenin artırılması için önemli bir potansiyelin bulunduğunu belirterek, Türkiye’de gaz merkezi kurulması ve doğal gaz sevkiyatlarına yönelik görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en önemli Rus gazı ithalatçılarından biri olduğunu vurguladı.

Türkiye ile Rusya’nın, TürkAkım doğal gaz boru hattı ile bağlandığını anlatan Peskov, ''TürkAkım, gerekmesi halinde kapasite artırmak için önemli bir potansiyele sahiptir.'' dedi.

Peskov, Türkiye’nin, Batılı ülkelerden farklı bir duruş sergilediğini ve ara buluculuk yapma imkanlarına sahip olduğunu vurgulayarak, ''Türkiye, ülkemizle devam eden ticari ve ekonomik ilişkiler açısından ulusal çıkarlarını gözetiyor, Batı'nın yaptırım uygulamalarına katılmadılar. Bu hem Türk halkı hem de ikili ilişkilerimiz açısından fayda sağlıyor.'' diye konuştu.

Türkiye ile Rusya arasındaki gaz sevkiyatları üzerine görüşmelerin devam ettiğini belirten Peskov, ''Çok formatlı iş birlikleri sürekli temas anlamına gelir, bu yüzden Türkiye ile görüşmeye devam ediyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Rus gazına olası indirim konusuna da değinen Peskov, doğal gaz ticaretinde küresel bir konjonktürün bulunduğunu ve herkesin makul sınırlar içerisinde bulunduğunu dile getirdi.

Peskov, Türkiye’de bir doğal gaz merkezi kurulmasına yönelik detayların da netleştirildiğini anlatarak, ''Detaylar üzerinde çalışılıyor. Burada gazın satışıyla ilgili çok önemli bir kısmın olduğunu biliyoruz. Bu detaylar netleştikçe projenin ana hatlarını göreceğiz.'' değerlendirmesinde bulundu.