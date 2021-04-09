Rusya'dan flaş hamle! Karadeniz'de kritik gelişme

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre Rusya, Güney Askeri Bölgesi'ne (SVO) bağlı Hazar Denizi filosuna ait topçuları, amfibi botları ve gemileri, Makhachkala Üssü'nden Karadeniz'e transfer edecek. Transferin sebebinin, kış eğitim dönemi için yapılacak olan denetim olduğu belirtildi.

Rusya Güney Askeri Bölgesi tarafından yapılan açıklamada, "Hazar filosunun gemileri, filolar arası geçiş için Hazar denizinden Karadeniz'e geçiş yapacak. Makhachkala şehrinde konuşlanan Hazar Filosu üssünden ayrılmadan önce mürettebat, temel eğitim döngüsü üzerinde çalıştı ve denizde kurs görevlerini yerine getirdi. Geçişe hazırlıklı olmak amacıyla gemi komutanları ve gözlem subayları; seyrüsefer güvenliğini sağlayan hesaplamalar, dar alanların ve sağanak bölgelerin geçişini simüle eden eğitimler gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca TASS'ın haberinde, eğitimin sebebinin Karadeniz Filosu ve Hazar Filosu'na bağlı deniz piyadeleri, kıyı birlikleri ve mürettebatın deniz ve hava birliklerini püskürtmeye hazır olup olmadığını kontrol etmekle ilgili olduğu belirtildi. Rusya'nın Hazar filosuna ait 10'dan fazla amfibi gemisinin, filolar arası geçişte yer alacağı da açıklananlar arasında.

Rusya'nın Hazar Filosu’na ait 10'dan fazla amfibi gemiyi Hazar'dan Karadeniz'e transfer ederken Don ve Volga Nehirlerini kullanacağı tahmin ediliyor. Rusya her ne kadar bu transferi tatbikatın bir parçası olarak tanımlasa da Ukrayna ile artan gerilim sonucu böyle bir hamlenin gelmesi akıllarda soru işareti bırakıyor.