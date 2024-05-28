Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye söz verdi

İzvestiya gazetesi, Rus iş dünyasının temsilcilerine dayandırdığı haberinde, "Türk bankaları Rusya'dan ödeme kabulünü genişletme sözü verdi" değerlendirmesini yaptı.

Haberde, şubat ayından bu yana Türk bankalarının “yeşil liste” olarak kabul edilen turizm, gıda, ilaç gibi mal ve hizmetler için para transferlerine izin verdiğini, yaz aylarında bu listenin tüketim malları ve elektroniği de kapsayacak şekilde genişletileceği belirtildi.

Gazeteye konuşan bazı şirket temsilcileri "Türk bankalarının Rus işletmelerine yakında ödeme kabulünü genişletme konusunda söz verdiklerini" söylediler.

İş dünyasından bir kaynak İzvestia'ya, ödemelerin otomotiv ve mühendislik sektörlerindeki ürünlere de uygulanmasının planlandığını söyledi. 2023'ün sonunda ABD Başkanı Joe Biden, yabancı bankaların yaptırım uygulanan kuruluşlarla yapılan işlemlere yardımcı olmaları ve Rus savunma endüstrisine tedarik yapmaları konusunda kısıtlamalara (ikincil yaptırımlar) tabi tutulabileceği yönünde bir kararname imzalamıştı.

Bunun ardından, bazı Türk bankalarda Ruslara yönelik hizmet koşullarının sıkılaştırıldığı ve Türk lirası da dahil olmak üzere ödeme ve transferlerin yapılmasında zorluklara yol açan yeni bir dalga başladığı haberleri manşetlere taşınmıştı. İzvestiya, şubat ayından bu yana Türk bankalarının turizm, gıda, ilaç, tekstil ve eğitim gibi "yeşil liste"deki mal ve hizmetler için para transferlerine izin verdiğini vurguladı.

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