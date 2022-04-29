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Dünya Rusya'dan faiz kararı
Dünya

Rusya'dan faiz kararı

Rusya Merkez Bankası, Nisan ayı poitika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 14'e çekme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 16:48:00 -
Rusya'dan faiz kararı

Rusya Merkez Bankası Direktörler Kurulu, faiz oranını 300 baz puan indirerek yüzde 14'e çekti. Kurumdan yapılan açıklamada karara gerekçe olarak fiyat artış hızındaki yavaşlama gösteriliyor.

Merkez Bankası bir önceki toplantıda da faiz oranını yüzde 20'den 17'e indirmişti. Böylece oran bir ay içinde 6 puan düşmüş oldu.

Toplantıda yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 18-23 olarak açıklandı. Enflasyonun 2023'te yüzde 5-7 aralığında, 2024'te de yüzde 4'e gerileyeceği öngörülüyor.

Kurum ayrıca bu yıl Rus ekonomisinin yüzde 8-10 küçüleceği öngörüsünde bulundu.

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