Rusya'dan çok kritik Türkiye uyarısı: Acele edin, hemen alın hemen

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Türkiye’de tatil yapmayı planlayan Rus turistlere uzun Kurban Bayramı tatili nedeniyle hızlı davranmaları tavsiyesinde bulundu.



Rusya Tur Operatörleri Birliği, dokuz günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Türkiye’de otellerin tamamen dolabileceği, haziran sonu, temmuz başında Türkiye’ye gitmek isteyen turistlerin bu dönem için otel rezervasyonunda acele etmeleri gerektiği uyarısı yaptı.



Rus tur operatörleri ayrıca bu dönemde Türkiye’ye tur fiyatlarının artabileceği ve otellerde yer kalma ihtimalinin düşük olduğu konusunda turistleri bilgilendirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık” açıklamasını yapmıştı.