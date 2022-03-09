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Dünya Rusya’dan Batı’ya sert tehdit! 'Hissedilir olacak!'
Dünya

Rusya’dan Batı’ya sert tehdit! 'Hissedilir olacak!'

Rusya bugün Batı’ya, yaptırımlara hayati neme sahip sektörleri etkileyecek, hızlı ve hissedilebilir bir yanıt vereceği konusunda uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 14:57:00 -
Rusya’dan Batı’ya sert tehdit! 'Hissedilir olacak!'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Biriçevskiy, Batı’nın yaptırımlarına karşı verilecek yanıtın hızlı ve hissedilir olacağını söyledi.

Biriçevskiy, Batı'nın Moskova'ya uyguladığı yaptırımların ardından Rusya'nın rezervlerinde ve dış yerleşimlerinde ABD doları kullanımını azalttığını belirtti.

Rusya Merkez Bankası, yabancı para cinsinden satışları yasakladı. Bugünden itibaren altı aylık bir süre için döviz cinsinden mevduat sahiplerinin para çekme limitlerinin de maksimum 10 bin ABD dolar olacak şekilde yeniden düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, hesaplardaki veya yabancı para cinsinden mevduatlardaki tüm fonların korunacağını ve mevduat para biriminde kalacağı bildirildi.

Buna göre Rus müşteriler on bin dolara kadar döviz çekebiliyor. Geri kalan meblağı ise paranın çekileceği gün piyasa döviz kuru üzerinden ruble olarak alabiliyor.

Interfax haber ajansı, döviz hesaplarının yaklaşık yüzde 90’ının on bin doları geçmediğine dikkat çekti. Yani mevduat sahiplerinin yüzde 90 paralarını tamamen nakit alabileceğini aktardı.

Bankalar söz konusu kuralların geçerli olduğu süre boyunca bireylere nakit karşılığı döviz satmayacak.

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