Rusya'dan Adana mutabakatı açıklaması!

lazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov'la Moskova'daki görüşmesinin ardından konuşan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Ocak'taki görüşmesinin ardından gündeme gelen Adana mutabakatının Ankara ve Şam tarafından sınır güvenliğinin sağlanmasını için kullanılabileceğini düşündüklerini ifade etti.

Lavrov, "Türkiye-Suriye sınırındaki güvenlik sorunu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ve sonrasında ABD'ye sadık alt birimlerin bu bölgelerden çekilecek olması nedeniyle doğdu. Bu koşullar altında vakum yaşanmasına izin verilmemesi gerekiyor. Bu amaç doğrultusunda Türkiye ve Suriye'nin 1998 tarihli Adana mutabakatını kullanmasını tamamen mümkün görüyoruz" dedi.

"Rejim hazır olduğunu açıkladı''

Lavrov, Esed rejiminin de sınır güvenliğinin sağlanması için bu mutabakat temelinde çalışmaya hazır olduğu açıklamasını yaptığını belirtti.

'İDlib'deki Nusra varlığı Türk-Rus mutabakatını ihlal ediyor''

Bu arada Lavrov, El Nusra militanlarının İdlib'deki varlığının Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mutabakatını ihlal ettiğini belirtti.

Lavrov, "İdlib'de terör yuvasının var olmaya devam ettiği çok açık bir gerçek ve Suriyeli meslektaşlarımız, bunun kökünü kazımakta kararlı olduğunu teyit etti. Gerilimi azaltma bölgesi çevresinde silahsızlandırılmış bölge kurulması da dahil olmak üzere Türk-Rus İdlib mutabakatında öngörülen adımları atmaya biz de hazırız. Ancak El Nusra ve yeni uzantısı Heyet Tahrir el-Şam'ın İdlib'in büyük bölümünü ele geçirmiş olması, İdlib'deki sorunu çözmek için varılan mutabakata uygun değil" diye konuştu.