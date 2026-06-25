'Erdoğan ve Şara hilafeti getirecek!'
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Barbar İsrail'in Diaspora Bakanı Amichai Chikli, işgal altındaki Kudüs'te düzenlenen bir Siyonizm buluşmasında Türkiye, Suriye ve Katar'a yönelik korkularını dile getirdi.
Barbar İsrail'in Diaspora Bakanı Amichai Chikli, işgal altındaki Kudüs'te düzenlenen bir Siyonizm buluşmasında Türkiye, Suriye ve Katar'a yönelik korkularını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Suriye lideri Ahmed Şara'nın "yeni bir Osmanlı İmparatorluğu" kurmak istediğini belirten Chikli, "Bu tehdit bizim için İran'dan çok daha tehlikeli" ifadelerini kullandı.