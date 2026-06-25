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Dünya 'Erdoğan ve Şara hilafeti getirecek!'
Dünya

'Erdoğan ve Şara hilafeti getirecek!'

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'Erdoğan ve Şara hilafeti getirecek!'

Barbar İsrail'in Diaspora Bakanı Amichai Chikli, işgal altındaki Kudüs'te düzenlenen bir Siyonizm buluşmasında Türkiye, Suriye ve Katar'a yönelik korkularını dile getirdi.

Barbar İsrail'in Diaspora Bakanı Amichai Chikli, işgal altındaki Kudüs'te düzenlenen bir Siyonizm buluşmasında Türkiye, Suriye ve Katar'a yönelik korkularını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Suriye lideri Ahmed Şara'nın "yeni bir Osmanlı İmparatorluğu" kurmak istediğini belirten Chikli, "Bu tehdit bizim için İran'dan çok daha tehlikeli" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Ahmet

Barbar İsrail Bakanı Chikli yine Türk devletine, liderimize haksız saldırılarla karşı çıktığına bakmadan, kendince bir tehdit olarak gösteriyor. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Lideri Şara gibi Müslüman dünyanın gerçek önderleri, İslami değerlere göre hareket ederek yeni bir Osmanlı İmparatorluğu kurmak için çabalıyorlar. Bu, İsrail'in emperyalizmine karşı Allah’ın izniyle gelecek büyük bir yeniden yapılanmaya işaret ediyor. Chikli gibi Siyonistler bu gerçeği kabullenmekte zorlanıyorlar, çünkü gerçek bir tehdit değil, aksine Müslüman dünyanın yükselişinden korkuyorlar. İsrail ve destekçileri her zaman karanlığa dalıp zulümle beslenen bir yapı olmuştur. Allah'ın izniyle tüm Müslüman halkımız bu yalancı iddialar karşısında birlik olmalı ve hakikati savunmalıdır.
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