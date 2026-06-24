  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İslamafobik saldırılarda rekor tırmanış: Almanya değil Faşistmanya! Davutoğlu’ndan Şara’ya çağrı! Başınızı kaldırın kimseye uydu olmayın! Çanlar 'Can Dalton’ için çalıyor! Suç örgütü elebaşı için iade talebi “Maksat spor olsun” ABD'ye kafa tuttu! Şeytanların savaşı ‘AK Parti iktidarında fırladı’ diyorlardı! İşte çeyrek altın ahlaksızlığının özeti İstifa taleplerine Sanchez'den cevap Türkiye’nin nüfuz alanı genişliyor! Kahire-Ankara flörtü Yunan'ı kudurttu Siyonist işgal bitti, Lübnan direnişi kazandı! Ayn Arab sakinleri 4 ay sonra gözyaşlarıyla evlerine döndü! "ABD talep etse bile çekilmeyeceğiz" Siyonistin gözü döndü Bakan Kurum gelecek 10 yıla işaret etti: Küresel enerji düzeni değişiyor
Gündem Erdoğan'dan kritik telefon
Gündem

Erdoğan'dan kritik telefon

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Erdoğan'dan kritik telefon

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Ghazouani ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Moritanya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh El Ghazouani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede, Türkiye-Moritanya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Moritanya arasında ticaret, tarım, balıkçılık, güvenlik ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda somut adımlar atılarak, ilişkilere ivme kazandırılabileceğini ifade etti.

Erdoğan, iki ülkenin gelecek süreçte uluslararası platformlardaki dayanışmasını artırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Başkan Erdoğan: "NATO'nun caydırıcılığı ortak hedef"
Başkan Erdoğan: "NATO'nun caydırıcılığı ortak hedef"

Gündem

Başkan Erdoğan: "NATO'nun caydırıcılığı ortak hedef"

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye paralel yönetim tepkisi: Çerçi dükkanı gibi yok yok!
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye paralel yönetim tepkisi: Çerçi dükkanı gibi yok yok!

Gündem

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye paralel yönetim tepkisi: Çerçi dükkanı gibi yok yok!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meloni'ye sigara takdiri! Keşke ülkemizdekilere de bıraktırabilsem!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meloni'ye sigara takdiri! Keşke ülkemizdekilere de bıraktırabilsem!

Sosyal Medya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meloni'ye sigara takdiri! Keşke ülkemizdekilere de bıraktırabilsem!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23