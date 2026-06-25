  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Polonya'dan Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi çok kritik çıkış! Polonya Başbakanı Donald Tusk birlik mesajı vererek Rusya tehdidine dikkat çekti! Ankara'daki zirveye sayılı günler kala Almanya'dan flaş açıklama İsrail'de askere gitmek istemeyen Harediler yolları kesti! Tel Aviv ve Kudüs'te Haredi Yahudiler ile polis birbirine girdi! Savaşın kaybedeni Trump: İran, istediğim her şeye razı oluyor İçişleri Bakanlığı DEM'li belediyeye soruşturma izni verdi: Hamza'nın katilleri için hesap vakti ABD, Hürmüz'deki son durumu duyurdu Demirtaş şafak mı sayıyor?: Az kaldı! İtalya Başbakanı Meloni'den NATO çağrısı Serdar Akinan'dan bomba iddia! ‘Özgür Özel cephesi toplu istifa ederek o partiye geçecekler’ Bugün CHP’den istifa etmişti! İsimler netleşti: 3 belediye başkanı daha yarın AK Parti’ye katılıyor
Gündem İki belediyeye yolsuzluk operasyonu: Belediye başkanları gözaltında
Gündem

İki belediyeye yolsuzluk operasyonu: Belediye başkanları gözaltında

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İki belediyeye yolsuzluk operasyonu: Belediye başkanları gözaltında

İzmir'de iki belediyeye yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin dahil 24 kişi gözaltına alındı.

 İstanbul Adalar ve Mersin Silifke belediyelerinin ardından CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor.

 İzmir'de hafta başında rüşvet operasyonunda imar müdürünün gözaltına alındığı Seferihisar Belediyesi'nin ile Balçova Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında iki belediye başkanının da aralarında olduğu 24 kişi gözaltına alındı.

 İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden operasyona ilişkin yapılan açıklamada "İnşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinde rüşvet aldıkları/verdikleri, 31 Mart 2024 seçimlerinden önce rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri bulunan İsmail Yetişkin (Seferihisar Belediye Başkanı), Onur Yiğit (Balçova Belediye Başkanı) ile aralarında Belediye çalışanları ve iş insanları da bulunan toplam 24 kişi gözaltına alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

Büyük kepazelik! CHP'li başkan Türk bayrağının üzerinde milleti gezdirdi
Büyük kepazelik! CHP'li başkan Türk bayrağının üzerinde milleti gezdirdi

Gündem

Büyük kepazelik! CHP'li başkan Türk bayrağının üzerinde milleti gezdirdi

Bugün CHP’den istifa etmişti! İsimler netleşti: 3 belediye başkanı daha yarın AK Parti’ye katılıyor
Bugün CHP’den istifa etmişti! İsimler netleşti: 3 belediye başkanı daha yarın AK Parti’ye katılıyor

Gündem

Bugün CHP’den istifa etmişti! İsimler netleşti: 3 belediye başkanı daha yarın AK Parti’ye katılıyor

CHP'de vicdanları sızlatan rezalet! Eski vekil Fahrettin Üstün öz annesini ve bakıcısını eve kilitleyip darp etti!
CHP'de vicdanları sızlatan rezalet! Eski vekil Fahrettin Üstün öz annesini ve bakıcısını eve kilitleyip darp etti!

Gündem

CHP'de vicdanları sızlatan rezalet! Eski vekil Fahrettin Üstün öz annesini ve bakıcısını eve kilitleyip darp etti!

CHP'de Mansur Yavaş diktatörlüğü Haymana'yı vurdu! CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Levent Koç kirli çamaşırları tek tek deşifre etti!
CHP'de Mansur Yavaş diktatörlüğü Haymana'yı vurdu! CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Levent Koç kirli çamaşırları tek tek deşifre etti!

Gündem

CHP'de Mansur Yavaş diktatörlüğü Haymana'yı vurdu! CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Levent Koç kirli çamaşırları tek tek deşifre etti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ayşe

İzmir ve Seferihisar belediyelerinde yolsuzluk operasyonu düzenlendiği haberini büyük bir üzüntüyle okuduk. Belediye başkanları Onur Yiğit ve İsmail Yetişkin'in gözaltına alınması, ülkemizin belediyelerinde de örgütlü ve sistematik olarak işlenen bu günahın ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor. Bu tür olayların önüne geçilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı ve yargı güçlerinin daha da etkin bir şekilde çalışmaları gerekiyor. Allah'ım milletimizi bu türlü ahlaksızlıklardan korusun, ülkemizin bekasını temin etsin.

Balı

Rabbim doğru yoldan ayırmasın
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23