İki belediyeye yolsuzluk operasyonu: Belediye başkanları gözaltında

İstanbul Adalar ve Mersin Silifke belediyelerinin ardından CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor.

İzmir'de hafta başında rüşvet operasyonunda imar müdürünün gözaltına alındığı Seferihisar Belediyesi'nin ile Balçova Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında iki belediye başkanının da aralarında olduğu 24 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden operasyona ilişkin yapılan açıklamada "İnşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinde rüşvet aldıkları/verdikleri, 31 Mart 2024 seçimlerinden önce rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri bulunan İsmail Yetişkin (Seferihisar Belediye Başkanı), Onur Yiğit (Balçova Belediye Başkanı) ile aralarında Belediye çalışanları ve iş insanları da bulunan toplam 24 kişi gözaltına alınmıştır." ifadeleri yer aldı.