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Dünya Rusya’dan açıklama geldi! Kasım Süleymani suikastı sonrası ABD’ye bunu yaptılar
Dünya

Rusya’dan açıklama geldi! Kasım Süleymani suikastı sonrası ABD’ye bunu yaptılar

General Kasım Süleymani suikastından sonra İran ordusunun, bölgeye gelen F-35’leri Rus radar sistemiyle takip aldığı ortaya çıktı. Rus araştırma merkezi olayı doğruladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 16:08:00 -
Rusya’dan açıklama geldi! Kasım Süleymani suikastı sonrası ABD’ye bunu yaptılar

Donald Trump yönetiminin 2018'de İran nükleer anlaşmasından tek taraflı çekilmesinden sonra iki ülke burun buruna geldi.

ABD’nin düzenlediği operasyonla İran Generali Kasım Süleymani Irak’ta öldürüldü. Yapılan suikast sonrası İran intikam yeminleri etti.

İran Generali Kasım Süleymani’nin öldürülmesinden sonra dünya gündemini sarsacak bir bilgi ortaya çıktı.

Suikast sonrası İran bir ABD üssüne tacizde bulunmuş ve ABD F-35’leri bölgeye havalanmıştı. İran bunun üzerine yeni bir hamle yaparak F-35’leri takibe aldı.

İran’ın F-35’leri Rus radar sistemiyle takip ettiği iddiaları ortaya atıldı.

Rus araştırma merkezi’nden olaya ilişkin açıklama

Rus araştırma merkezi’nden olaya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada Rus araştırma merkezi genel müdür yardımcısı Rezonans Alexander Stuchilin, İran ordusunun F-35’leri izlemek için sistemi kullandığını doğruladı.

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