Rusya'daki üreticiler de Türk üreticilere özendi! Uyanıklığa başladılar

Bir yandan maliyetlerin artması, diğer yandan tüketicilerin alım gücünün düşmesi, Rus gıda üreticilerini çözüm arayışına itti. Kommersant gazetesi, gitgide daha çok sayıda üreticinin fiyatı sabit tutarak gramajları küçülttüğünü yazıyor.



Habere göre tatlı, kahve, süt ürünleri ve makarna gibi ürünlerin ağırlığı 5 ile 50 gram arasında değişen oranlarda küçülmüş durumda. Hatta kimi yumurta üreticileri artık 10'lu değil 9'lu paket kullanıyor.



Gazetenin perakende zincirlerinden edindiği bilgiye göre, paketleri küçülten üreticiler arasında Nestle, Danone, Makfa, Heineken ve kedi maması üreticisi Mars da var.



Araştırma kuruluşu NielsenIQ yetkilileri de piyasaya ilk kez çıkan süt ürünlerinin yüzde 20'lik bölümünün alışılmış gramajların altında olduğuna işaret etti.



Kommersant'ın haberinden sonra makarna üreticisi Makfa'dan bir açıklama geldi. Şirket yetkilileri ürün gramajında değişikliğe gitmediklerini, 450 gramlık paketlerin yanında 400 gramlık paketlerin uzun süredir satışta olduğunu söyledi.

Türkiye'de yapıldı

Gıda fiyatlarının artması sonrası benzer uygulamalar Türkiye'de yapılmıştı. Hatta 30'luk yumurta kolileri 20'ye düşürülmüştü. Birçok ürünün gramajı düşürülmüş ve fiyatları artırılmıştı.