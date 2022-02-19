  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'daki üreticiler de Türk üreticilere özendi! Uyanıklığa başladılar
Dünya

Rusya'daki üreticiler de Türk üreticilere özendi! Uyanıklığa başladılar

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de üreticiler tarafından yapılan gramaj uyanıklığının benzeri Rusya'da yapılmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 10:42:00 -
Rusya'daki üreticiler de Türk üreticilere özendi! Uyanıklığa başladılar

Bir yandan maliyetlerin artması, diğer yandan tüketicilerin alım gücünün düşmesi, Rus gıda üreticilerini çözüm arayışına itti. Kommersant gazetesi, gitgide daha çok sayıda üreticinin fiyatı sabit tutarak gramajları küçülttüğünü yazıyor.

Habere göre tatlı, kahve, süt ürünleri ve makarna gibi ürünlerin ağırlığı 5 ile 50 gram arasında değişen oranlarda küçülmüş durumda.  Hatta kimi yumurta üreticileri artık 10'lu değil 9'lu paket kullanıyor.

Gazetenin perakende zincirlerinden edindiği bilgiye göre, paketleri küçülten üreticiler arasında Nestle, Danone, Makfa, Heineken ve kedi maması üreticisi Mars da var.

Araştırma kuruluşu NielsenIQ yetkilileri de piyasaya ilk kez çıkan süt ürünlerinin yüzde 20'lik bölümünün alışılmış gramajların altında olduğuna işaret etti.

Kommersant'ın haberinden sonra makarna üreticisi Makfa'dan bir açıklama geldi. Şirket yetkilileri ürün gramajında değişikliğe gitmediklerini, 450 gramlık paketlerin yanında 400 gramlık paketlerin uzun süredir satışta olduğunu söyledi.

Türkiye'de yapıldı

Gıda fiyatlarının artması sonrası benzer uygulamalar Türkiye'de yapılmıştı. Hatta 30'luk yumurta kolileri 20'ye düşürülmüştü. Birçok ürünün gramajı düşürülmüş ve fiyatları artırılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay