Rusya'daki gemiler Türkiye'ye geliyor!
Denizcilik Genel Müdürlüğünden "Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6099 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir." açıklaması yapıldı. Erdoğan, Putin ile görüşmesinde, bu konuyu dile getirmişti.
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya limanlarında bekleyen ayçiçek yağı yüklü gemiler hakkında şu açıklamalarda bulundu:
Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6099 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir.
Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır.
Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede, Türkiye'ye gelecek gemilerle ilgili talebi iletmişti..