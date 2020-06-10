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Aktüel

Rusya'da yeni hesaplamalarla Kovid-19'den ölenlerin sayısı arttı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 19:18:36 -
Rusya'da yeni hesaplamalarla Kovid-19'den ölenlerin sayısı arttı

MOSKOVA (AA) - Rusya’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölüm sayılarının bugüne kadar açıklanan verilerden daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Başkent Moskova’da doktorlar ve uzmanlar, Kovid-19 ölüm vakalarıyla ilgili olarak yeni bir hesaplama yöntemi uygulamaya başladı.

Moskova Belediyesi Sağlık Departmanı’ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının yeni yöntemi ile yapılan hesap sonucunda Moskova’da mayısta Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 5 bin 260 olduğu kaydedildi.

Kovid-19’un ölüme yol açabilecek diğer hastalıkları hızlandırdığı hatırlatılan açıklamada, “Mayıs ayında Kovid-19 testi pozitif çıkan 2 bin 503 kişi başka sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Doğrudan Kovid-19 nedeniyle 2 bin 757 kişi öldü.” ifadesi kullanıldı.

Daha önce Moskova’da mayısta Kovid-19 kaynaklı toplam 1895 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Böylece Kovid-19 kaynaklı ölümlerin açıklanandan 3 bin 365 daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Bu açıklamalar ışığında Rusya’daki Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 9 bin 723’e ulaştı.

Rus basınında çıkan bazı haberlere göre ise ülkenin diğer bölgelerinde de bu yöntemle hesap yapılmasıyla ülkedeki toplam ölü sayısının açıklanan rakamlardan daha yüksek olacağı savunuluyor.

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