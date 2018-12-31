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Rusya'da patlama! 79 kişi enkaz altında kaldı

Rusya'da Magnitogorsk şehrinde meydana gelen doğal gaz tesisatı patlamasında 3 kişinin öldüğü 3 kişininde yaralandığı belirtildi. İlk belirlemelere göre 79 kişiden ise haber alınamıyor.

31 Aralık 2018 Pazartesi 09:55
Rusya'da patlama! 79 kişi enkaz altında kaldı

Rusya'nın Ural bölgesinde bulunan Magnitogorsk şehrinde çok katlı bir binada yerel saatle sabaha karşı 04.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Federal Güvenlik Servisi (FSB) bölge ofisi patlamanın gazdan meydana geldiğini doğrularken, 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Acil Durumlar Bakanlığı'nın ilk raporlarına göre, patlamada binanın bir bölümü tamamen yıkılırken, binanın molozlarından biri çocuk olmak üzere 10 kişi kurtarıldı. Binada bulunan 79 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Olay yerine 469 arama kurtarma ekibiyle beraber 69 ekipman gönderildi. Komşu bölgelerden ise psikiyatri uzmanları ve K-9 ünitelerinin getirileceği bildirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 09:55
  1. rusya
  2. doğalgaz patlaması

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