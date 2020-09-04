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Aktüel Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 15 bini geçti
Aktüel

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 15 bini geçti

Geçen ay ortasından bu yana günlük vaka sayısı tekrar 5 binin üzerine çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 10:52:28 -
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 15 bini geçti

MOSKOVA (AA) - Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 15 bin 105’e, ölü sayısı 17 bin 649’a yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 110 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 15 bin 105’e ulaştı. Böylece 15 Ağustos’tan bu yana günlük vaka sayısı tekrar 5 binin üzerine tırmandı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 121 artarak 17 bin 649’a, iyileşen sayısı 5 bin 812 artarak 832 bin 747’ye çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 24,2’sinde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 692 artarak 265 bin 66’ya, ölü sayısı 10 artarak 4 bin 867’ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 334 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 37 milyon 800 bini geçtiği bildirildi.

Moskova’da bugünden itibaren sıhhi tedbirlere uygun olarak kongre ve fuar merkezleri tam kapasite yeniden hizmet vermeye başlayacak.

- Sonbaharda salgında zor durum beklentisi

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı açıklamada, başkentte salgının en zor aşamasının dünyadaki diğer şehirlere göre daha az kayıpla atlatıldığını söyledi. Salgının henüz bitmediğini kaydeden Sobyanin, "Sonbaharda bazı zor durumlarla karşılaşabiliriz. Çocuklar okula başladı, üniversiteler açıldı, birçok insan yazlıklarından döndü. Tüm bunlar hasta sayısındaki artış için ön koşulları oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla birlikte ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

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