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Ekonomi

Rusya'da imalat sanayi PMI 23 yılın en düşük seviyesinde

Yeniakit Publisher
2020-04-30 10:29:27 -
Rusya'da imalat sanayi PMI 23 yılın en düşük seviyesinde

MOSKOVA (AA) - Rusya’da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda 16,2 puanlık azalışla 31,3 değerine geriledi ve 23 yılın en düşük seviyesini kaydetti.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, Rusya’nın nisan ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, nisanda bir önceki aya kıyasla 16,2 puan azalarak 31,3 puana geriledi.

Böylelikle Kovid-19 salgınına yönelik uygulanan tedbirler ve düşen müşteri talebi nedeniyle endeks Eylül 1997’den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Rusya’da sanayi üretiminin büyüme hızı da mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,3’ten yüzde 0,3’e gerilemişti.

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