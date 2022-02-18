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Dünya Rusya yarın balistik füzelerin de deneneceği askeri tatbikat yapacak
Dünya

Rusya yarın balistik füzelerin de deneneceği askeri tatbikat yapacak

Rusya Savunma Bakanlığı, yarın balistik füzelerin de deneneceği "stratejik caydırıcılık" tatbikatı düzenleneceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 12:29:00 -
Rusya yarın balistik füzelerin de deneneceği askeri tatbikat yapacak

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 19 Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yönetiminde geniş kapsamlı bir askeri tatbikat gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, "Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Karadeniz filoları tatbikatlara katılacak. Tatbikat kapsamında balistik ve güdümlü füzeler denenecek. Tatbikat, daha önceden planlanmıştır." denildi.

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