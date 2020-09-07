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Aktüel Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırılarında bir Ukrayna askeri öldü
Aktüel

Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırılarında bir Ukrayna askeri öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-07 11:31:19 -
Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırılarında bir Ukrayna askeri öldü

KİEV (AA) - Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırıları sonucu bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ortak Operasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların 22 Temmuz'da alınan kapsamlı ateşkes kararını ihlal ettiği belirtildi.

Donbas'ın Lugansk bölgesinin Priçepilovkina civarında Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, Donetsk bölgesinin Krasnohorivka civarındaki saldırı sonucu da bir Ukrayna askerinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz'dan itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Donbas bölgesinde sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.



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