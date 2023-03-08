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Dünya Rusya ve Ukrayna arasında esir takası
Dünya

Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya ile esir takası gerçekleştirildiğini ve 130 Ukraynalı savaş esirinin ülkeye döndüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 11:52:00 -
Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Esir takasının sonucu olarak, Ukrayna'nın 130 askeri daha evine dönüyor. Rus esaretinden kurtarılanların 126 erkek ve 4 kadın” denildi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, takasa ilişkin yaptığı paylaşımda, “Başka bir savaş esiri takası. Ukrayna'ya 130 asker, erkek ve kadın başarıyla döndü. Aralarında birçok Mariupol savunucusu var. Bu değişim için uzun süredir ve sıkı bir şekilde çalışan ekiple gurur duyuyorum” dedi.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES KİEV’DE

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kiev’e gitti. Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelecek ve Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devamı konusunu görüşecek.

Birleşmiş Milletler Sözcüsü’nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Genel Sekreter Antonio Guterres Kiev'de. Bugün Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devamını ve diğer ilgili konuları tartışmak için Ukrayna Başkanı Zelenski ile görüşecek” denildi.

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