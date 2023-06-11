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Dünya Rusya ve ABD arasında yeni kriz
Dünya

Rusya ve ABD arasında yeni kriz

Yeniakit Publisher
2023-06-11 21:54:00 -
Rusya ve ABD arasında yeni kriz

Rusya, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla başkent Moskova’da 2 ABD vatandaşını gözaltına aldı.

Rusya’da bir ABD vatandaşı gözaltına alındı. ABD'li bir müzisyen ve eski bir paraşütçü olan 51 yaşındaki Michael Travis Leake, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla başkent Moskova’da güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı.

Rus basınında yer alan haberlerde, Leake’in ilk olarak 6 Haziran’da gözaltına alındığı ifade edilerek, Leake’in dairesinde şüpheli bir madde bulunduğu aktarıldı. Haberlerde, Khamovniki Bölge Mahkemesi tarafından Leake hakkında 6 Ağustos’a kadar gözaltı kararı verildiği belirtildi. Leake, suçlu bulunması halinde 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

“Moskova'da bir ABD vatandaşının tutuklandığına dair raporların farkındayız"

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Yakın zamanda Moskova'da bir ABD vatandaşının tutuklandığına dair raporların farkındayız" ifadelerini kullanarak, bir ABD vatandaşı denizaşırı ülkelerde alıkonulduğunda, Bakanlığın "mümkün olan en kısa sürede konsolosluk erişimini takip ettiğini ve gerekli tüm önlemleri almaya çalıştığını" sözlerine ekledi.

Uzun süredir Rusya’da yaşayan Leake'in, Moskova’da İngilizce öğretmeni olarak çalıştığı ve Rus gruplar için şarkı çevirisi yaptığı ifade edildi.

Çok sayıda ABD vatandaşı Rusya’da tutuklu veya gözaltında

Rusya, en son 30 Mart'ta ordunun sanayi kompleksi verilerini topladığı gerekçesiyle casusluk iddiasıyla The Wall Street Journal gazetesinin Moskova bürosu muhabiri ABD vatandaşı Evan Gershkovich’i gözaltına almıştı. Gershkovich’in, tutukluluk süresi 23 Mayıs’ta mahkeme kararıyla 30 Ağustos’a kadar uzatılmıştı.
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ABD, İrlanda, İngiltere ve Kanada vatandaşı olan eski asker Paul Whelan, bir istihbarat operasyonuna karıştığı iddiasıyla Rus yetkililer tarafından Aralık 2018'de başkent Moskova'daki bir otelde gözaltına alınmıştı. Whelan, hakkında casusluk suçlamasıyla açılan davada Haziran 2020'de mahkum edilmiş ve 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

ABD, geçtiğimiz sene aralık ayında ise Rusya tarafından uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 9 yıl hapse mahkum edilen ABD’li kadın basketbolcu Brittney Griner için ABD’de terör örgütlerine yardım sağladığı gerekçesiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Rus silah tüccarı Viktor Bout için Rusya ile mahkum takası gerçekleştirmişti.

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