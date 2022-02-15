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Dünya Rusya ve ABD arasında kritik temas
Dünya

Rusya ve ABD arasında kritik temas

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile “güvenlik” meselelerini görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 20:54:00 -
Rusya ve ABD arasında kritik temas

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD tarafının inisiyatifi ile Lavrov ve Blinken’in telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Lavrov’un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden’ın 12 Şubat’ta yaptığı telefon görüşmesinde anlaşmaya vardıkları ABD ve NATO’ya iletilen güvenlik garantileri önerileri bağlamında ortak çalışmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Lavrov, özellikle Washington ve müttefiklerinin artırdığı agresif söylemlerin kabul edilemez olduğunun altını çizdi, güvenliğin bölünmezliği ilkesini vurgulayarak Rusya’nın gündeme getirdiği tüm meseleler üzerinde akılcı diyalog çağrısı yaptı."

Açıklamada, her iki bakanın değişik düzeylerde gelecekteki temaslar hakkında da müzakerelerde bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

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