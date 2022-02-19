Tüm dünyanın gözü kulağı Rusya-Ukrayna arasındaki krizde. Son gelişmelerin ardından pek çok kişi ‘Savaş çıktı mı?’ sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Rusya-Ukrayna son durum | Rusya-Ukrayna savaşı başladı mı?

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu, bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların, 19 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Donbas'ın Novotroyske, Granitne, Vodyane, Şırokine ve Bolotone bölgelerinde ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu, Ukrayna ordusundan bir askerin öldüğü aktarıldı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan diğer bir açıklamada, ayrılıkçıların dün farklı bölgelerde 66 kez ateşkes ihlalinde bulunduğu bildirildi.

Biden'dan Rusya açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine inandığını açıkladı.

Biden, Ukrayna'ya ABD askerlerini göndermeyeceklerini ancak bu ülkeye savunma yardımlarını sürdüreceklerini belirterek, "Batı birlik olmuş vaziyette ve kararlı. Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse sert yaptırımlara hazırız. Bir kez daha tekrar etmek isterim ki Rusya hala diplomasiyi seçebilir, çok geç değil" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un 24 Şubat'ta Avrupa'da görüşme kararı aldığına işaret eden Biden, "Rusya bugünden önce Ukrayna'yı işgal ederse bu diplomasi kapılarını kapattıkları anlamına gelir. Bu durumda savaşı seçmiş olurlar ve bunun bedelini ağır öderler. Sadece yaptırımla karşılaşmazlar tüm dünyanın tepkisini toplarlar" diye konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunun temeli nedir?

Rusya ile eski bir Sovyetler Birliği ülkesi olan Ukrayna'nın arası, Kiev yönetiminin Avrupa Birliği (AB) ile yakınlaşması üzerine açıldı.

Kiev'de iktidara gelen Rusya yanlısı Viktor Yanukoviç, ülkenin Batı'ya yönelmesini engellemek için 2013 yılında AB Ortaklık Anlaşması'nı askıya aldığını açıkladı. Bu karar, Ukrayna tarihinde derin krizlerin başlangıcı oldu.

2013 yılını "meydan olayları" ile uğurlayan Ukrayna yeni yılı iç karışıklıkla karşıladı. Bağımsızlık Meydanı'nda aylarca toplanan binlerce Batı yanlısı Yanukoviç'in kararını protesto etti. Rusya yanlılarının da sokaklara çıkmasıyla zaman zaman çatışmalar yaşandı. Olayların kontrolden çıkması üzerine dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, Rusya'ya kaçmak zorunda kaldı. Coğrafi olarak Avrupa ile Rusya arasındaki Ukrayna'nın insanları da Rus ve Batı yanlıları olarak kutuplara bölündü.

Olaylar Kırım ve Donbas'a sıçradı. Kırım Parlamentosu askeri üniformalı, üzerlerinde hiçbir sembol ya da simge bulunmayan "silahlı, yeşil adamların" baskısıyla Kırım’ın Rusya’ya ilhakını sağlayacak referandumu yapma kararı aldı. Yerli halk olan Tatarlar ve Ukraynalıların karşı çıkarak katılmadığı 16 Mart 2014'teki tartışmalı referandumun ardından Kırım, Rusya tarafından yasa dışı ilhak edildi. Rusya yanlılarının işgali Kırım'la da kalmadı. Ukrayna'nın doğusundaki şehirlerde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde devletlerini ilan etti. Donbas denilen bölgede Rusya yanlılarının yasa dışı yönetimleri yaklaşık 7 yıldır sürüyor.